POLITICA Pozzolo: per la perizia fu lui a sparare. Revisione codice della strada: arriva l'ok della Camera

Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in visita in Libano per tentare con la diplomazia di evitare un'escalation del conflitto al confine con Israele, il deputato del suo partito, Emanuele Pozzolo finisce nei guai: la perizia balistica disposta dalla procura di Biella ipotizza sia stato lui a sparare, inavvertitamente, la notte di Capodanno alla Festa di Rosazza. Lo studio ricostruisce la traiettoria del proiettile partito dal suo revolver e finito nella coscia di Luca Campana, compagno della figlia del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro.

La perizia confermerebbe la versione dello stesso Campana, dunque, che ha accusato Pozzolo, il quale nega di aver sparato. Intanto arriva l'ok della Camera alla revisione del Codice della strada, con 163 sì e il no compatto delle opposizioni con 107 no. Ora la palla passa al Senato. L’esame in commissione ha confermato la sospensione della patente per almeno 10 giorni per chi guida al cellulare. Stretta su chi si mette al volante ubriaco, con l'introduzione dell'alcolock per chi finisce nel penale (una volta restituita la patente, il guidatore deve soffiare nell'apparecchio per accendere l'auto). Esteso da uno a tre anni il divieto di guida delle supercar per i neopatentati e nuovi obblighi per i monopattini elettrici: dal casco all'assicurazione, con il divieto di uscire dai centri urbani.

Novità anche sul Superbonus edilizio: il Cdm approva a sorpresa un decreto legge in materia, che elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per le tipologie che ancora lo prevedevano, ma mantiene le detrazioni. Chi ha debiti con il Fisco dovrà saldarli prima di poter accedere alle agevolazioni. Via libera dell'esecutivo anche all'introduzione di test psicoattitudinali per l'accesso alla magistratura dal 2026: “Nessuna lesa maestà – rassicura il ministro della Giustizia Nordio -,i test saranno affidati al Csm”. Infine ok alle semplificazioni, dalle farmacie, che potranno fare i principali vaccini e analisi, alle scuole – per iscriversi non serviranno più gli attestati cartacei degli anni precedenti –, fino alla riduzione dei tempi per costruire un immobile con vincoli archeologici.

