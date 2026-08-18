Pre-Meeting: nel dietro le quinte con i volontari, in 500 al lavoro per l'evento

La giornata di lavoro inizia alle 9 e termina alle 18. Impegno e fatica che, però, vengono ripagati, perché l'obiettivo è costruire qualche di grande e di collettivo: il Meeting 2026. A spiegarlo sono i volontari, ben 500, che nei locali della Fiera di Rimini stanno preparando un evento quest'anno reso ancora più importante dalla visita di Papa Leone XIV, il 22 agosto.

L'evento principale si svolgerà dal 21 al 26. Ora invece siamo nel pieno del “Pre-Meeting”: si montano pannelli, si disegnano planimetrie, si creano strutture, si arredano i locali. Un grande cantiere, con giovani provenienti soprattutto da Milano, Bologna e Ferrara. Tra loro studenti di architettura, design, ingegneria e Belle Arti. Il Meeting sarà uno dei punti principali della parte riminese della visita del Papa. Raggiungerà la Fiera nel primo pomeriggio, per poi visitare la Cattedrale alle 17,30. Alle 18,30 la messa al porto. Al Pre-Meeting volontari di tutte le età.

Nel servizio le voci dei volontari







