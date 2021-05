INCIDENTE AEREO Precipita aereo a Ravenna: morte due persone

Precipita aereo a Ravenna: morte due persone.

Nella tarda mattinata di oggi un velivolo è precipitato a Ravenna. Decedute le due persone a bordo: si tratta di due piloti uno della scuola di paracadutismo 'Pull Out Ravenna' e un altro pilota salito sul velivolo per una lezione di volo.

Sul posto è arrivato anche il Procuratore capo Daniele Barberini. I detriti del velivolo sono sparsi per diverse centinaia di metri. Sull'area è in corso una ricognizione aerea dell'elicottero dei vigili del fuoco per capire se oltre ai due carbonizzati sotto ai rottami, possano esserci altri corpi. Secondo quanto riferito da membri dello staff, il velivolo era decollato dall'aeroporto La Spreta, distante qualche centinaio di metri dal punto dell'impatto.

Sul posto l'ispettore dell'Enac, che aprirà un fascicolo, così come la Procura di Ravenna. Anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta di sicurezza e inviato sul posto un proprio investigatore.

I resti del velivolo verranno portati all'aeroporto militare di Cervia; sarà inoltre disposta l'autopsia.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: