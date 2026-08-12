Precipita dal balcone di casa: 70enne gravissima trasportata al Bufalini

È precipitata dal balcone al primo piano della propria abitazione ed è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Bufalini di Cesena. Sono ancora da chiarire con precisione le circostanze dell’incidente che ha coinvolto una donna di 70 anni a Rivabella di Rimini. In casa si trovava anche la badante, una donna ucraina di 61 anni, che in quel momento era in cucina.

Secondo una prima ricostruzione, la collaboratrice avrebbe improvvisamente sentito un urlo provenire dalla sala. Raggiunta la stanza, avrebbe trovato la portafinestra aperta e notato una sedia sul terrazzo. L’ipotesi è che la 70enne possa essere salita sulla sedia e avere poi perso l’equilibrio, precipitando per alcuni metri. Si tratta tuttavia di una dinamica ancora al vaglio degli investigatori e sulla quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Rimini.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Vista la gravità delle condizioni della donna e le conseguenze del violento impatto, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Ravenna. La 70enne è stata quindi trasferita in elicottero, in codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. La badante, sotto choc per quanto accaduto, è stata sentita dai carabinieri. Gli accertamenti dovranno ora consentire di ricostruire con esattezza quanto avvenuto nei pochi istanti precedenti alla caduta e chiarire tutti gli aspetti della vicenda.











