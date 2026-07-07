MISANO ADRIATICO Precipita dal terzo piano a Porto Verde: 40enne in gravi condizioni L'uomo avrebbe urtato il tetto di un edificio prima di finire nel cortile. Trasportato in codice rosso al Bufalini di Cesena, sono in corso gli accertamenti.

Precipita dal terzo piano a Porto Verde: 40enne in gravi condizioni.

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina a Porto Verde di Misano Adriatico. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20.30, in via Calle dei Pescatori. Secondo una prima ricostruzione, il 40enne avrebbe urtato il tetto di un edificio sottostante durante la caduta, prima di precipitare nel cortile.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. In un primo momento era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso ma, a causa dell'orario notturno, il ferito è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Bufalini di Cesena.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

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