Precipita funivia a Stresa: morte 9 persone

Tragedia a Stresa, Lago Maggiore, a 300 metri dalla stazione di vetta a quota 1.491 metri ha ceduto la fune della funivia del Mottarone, e la cabina è precipitata ai piedi di un bosco, dove le operazioni di soccorso non sono facili. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118. Nove delle persone a bordo sono morte. Due bambini 9 e 5 anni portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. L'incidente a 100 metri dall'ultimo pilone, in uno dei punti più alti del tracciato. La cabina distrutta, quasi del tutto accartocciata, spiegano i soccorritori. Chiuso nel 2014 e sottoposto a lavori di manutenzione, l'impianto era stato riaperto nel 2016.