Precipita per 60 metri in una scarpata: 46enne salvato con un delicato intervento in elicottero

Momenti di grande apprensione a Modigliana, in provincia di Forlì, dove un uomo di 46 anni è precipitato per circa sessanta metri lungo una scarpata particolarmente impervia in via delle Suore. A lanciare l’allarme sono state le sue grida di aiuto, udite dalla zona sottostante, che hanno fatto scattare una complessa macchina dei soccorsi.



Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, che hanno raggiunto il ferito calandosi con le corde lungo il ripido pendio. Una volta raggiunto, hanno valutato le sue condizioni: il 46enne presentava diversi politraumi ma era vigile. Dopo essere stato immobilizzato, è stato posizionato su una barella per predisporre il recupero in sicurezza. Vista la complessità dello scenario operativo e la necessità di un’evacuazione rapida, è stato richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare.

Dalla base di Cervia è decollato un elicottero dell’83° Centro SAR del 15° Stormo, che ha effettuato il recupero tramite verricello, imbarcando l’infortunato insieme a un tecnico del Soccorso Alpino. Il trasferimento è avvenuto fino al campo sportivo di Modigliana. Qui il ferito è stato affidato all’elicottero di EliBologna per il successivo trasporto all’ospedale di Cesena. All’operazione hanno preso parte complessivamente 15 tecnici della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino, i Carabinieri, il personale sanitario con automedica e ambulanza e i Vigili del Fuoco.

Le condizioni dell’uomo sono in corso di valutazione da parte dei sanitari.









