Prefettura Rimini, proseguono i controlli sul rispetto delle misure

Dalla Prefettura di Rimini un bilancio sull'attività di controllo rispetto all'osservanza delle disposizioni sul green pass. Verifiche che proseguono, in base al piano provinciale, nella seconda settimana dall'entrata in vigore delle nuove misure, con l'impegno sul territorio di tutte Forze di Polizia e il coinvolgimento fattivo delle Polizie Locali. 2713 persone controllate, con la sanzione scattata per 8 di queste. Controlli, oltre che per il possesso del green pass, anche per l'uso della mascherina, con 11 sanzioni per altrettante persone fermate. Monitoraggio attento, poi, verso le attività: le 378 verifiche svolte hanno portato a elevare 2 sanzioni e a disporre la chiusura di un esercizio.