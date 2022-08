ELEZIONI2022 Pregliasco (YouTrend): "Coalizione di centrodestra in netto vantaggio al 48%" "Ad oggi prenderebbe il 60% dei seggi. Il Terzo Polo dato al 5%"

Abbiamo sentito Lorenzo Pregliasco di YouTrend, per capire ad oggi le intenzioni di voto: i sondaggi vedono il centrodestra in netto vantaggio per la vittoria finale. Un vantaggio importante in favore del centrodestra, questa la fotografia odierna di YouTrend. Quali fattori potrebbero cambiare i giochi da qui al 25 settembre?

Nel video in collegamento Zoom Lorenzo Pregliasco, YouTrend sondaggi elettorali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: