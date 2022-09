Pregliasco (YouTrend): "Nel 2008 con 12 milioni di voti Veltroni perse, oggi con la stessa cifra Meloni vince"

La prima analisi non può che partire dall'affluenza, ai minimi storici. Effetti della legge elettorale: la Lega ha 10 punti percentuali meno del Partito Democratico, ma in Parlamento avranno lo stesso numero di seggi. Com'è possibile? Ma quali saranno i primi provvedimenti che dovremo attenderci da un governo a trazione Fratelli d'Italia? Secondo la politologa dell'Università di Bologna Sofia Ventura, i provvedimenti del Pnrr non saranno toccati, “sarebbe costoso e pericoloso”.

Nel video le interviste a Lorenzo Pregliasco, sondaggista YouTrend, e a Sofia Ventura, politologa Università di Bologna