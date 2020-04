Premier Conte: "Misure restrittive prorogate al 13 Aprile"

In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte comunica l'estensione delle misure restrittive attualmente in vigore fino al 13 aprile. I morti sono "una ferita che mai potremo sanare: non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive e alleviare i disagi e risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti".

"Vi chiedo un ulteriore sacrificio" - dice agli italiani - " nel momento in cui i dati del contagio dovessero consolidarsi, di concerto con il Comitato Tecnico-Scientifico, programmeremo un allentamento delle misure per entrare nella fase 2, vale a dire, quella della convivenza con il virus". Annuncia poi, in progressione, il passaggio alla fase 3: "Quella dell'uscita dall'emergenza e del ripristino delle attività, della ricostruzione e del rilancio"