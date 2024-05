Premierato, il senatore Pera (Fratelli d'Italia): "Rischio costituzionalità, testo da rivedere"

gli interventi di Mario Monti e Marcello Pera

Domani vertice interministeriale a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Meloni, sulla situazione ai Campi Flegrei, in pieno sciame sismico. E mentre il ministro delle Infrastrutture Salvini annuncia di aver depositato alla Camera la proposta di legge per reintrodurre 6 mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e i 26 anni, ritenendolo una “forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina e attenzione al prossimo”, in Senato è ripresa la discussione generale sul premierato. “La maggioranza in questa discussione non c'è”, ha esordito Francesco Boccia, capogruppo Pd, riferendosi agli emendamenti presentati dalla sola opposizione, “vuol dire che il governo intende procedere a testa bassa”. Il senatore a vita Mario Monti si è detto contrario, se gli obiettivi sono più governabilità e stabilità. Atteso l'intervento del senatore Marcello Pera, ex presidente del Senato. Dopo aver elogiato l'idea del premier solo al comando, come avviene in Gran Bretagna, rileva incongruenze.

Nel video gli interventi a Palazzo Madama di Mario Monti, senatore a vita, e di Marcello Pera, senatore Fratelli d'Italia