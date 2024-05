Premierato, la ministra Casellati: "Replicherò personalmente alla senatrice Segre"

Sentiamo Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giulia Bongiorno

Le parole della senatrice a vita Liliana Segre sul premierato, per l'elezione diretta del presidente del Consiglio, sono state lapidarie: ha sottolineato gli aspetti allarmanti della riforma, il declassamento dei poteri del presidente della Repubblica, e l'opposizione su questo solco promette di dare battaglia, fino all'occupazione dell'Aula, se necessario. Martedì 21 maggio, in Senato, si conclude la discussione generale, poi ci sarà la replica della ministra Casellati. E mentre il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, promette di evitare le schermaglie tra Forza Italia e Lega, che si sono create col superbonus, e da' la colpa anche alla campagna elettorale per le europee, dove ognuno pensa per sé, fa discutere anche la scarcerazione di Ilaria Salis, candidata proprio alle europee da Alleanza Verdi-Sinistra. Il padre Roberto teme per la sicurezza della figlia, sulla carcerazione preventiva si esprime anche Giulia Bongiorno, avvocata e senatrice leghista.

Nel video le interviste a Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme Istituzionali, e a Giulia Bongiorno, senatrice Lega