POLITICA ITALIA Premierato, passa la prima lettura, opposizioni in piazza Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra insieme per dire "no a queste riforme che minano l'unità nazionale"

Al Senato e alla Camera si torna a parlare di premierato e autonomia differenziata, al Senato in particolare è stata approvata la prima delle quattro letture, perché si tratta di una riforma costituzionale, sul premierato, ossia l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, con 109 voti a favore, 77 contrari e un astenuto. Il testo ora dovrà tornare alla Camera, dove nel frattempo è ripresa anche la discussione sull'autonomia differenziata. Le opposizioni, contemporaneamente, sono scese in piazza, per dire no a queste riforme che minano l'unità nazionale, dicono, ma anche contro quelle che ritengono essere "violenze e intimidazioni" da parte del governo Meloni, soprattutto dopo le aggressioni avvenute alla Camera.

Erano presenti Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, mentre non c'erano Azione e Italia Viva. Fratelli d'Italia ha organizzato un flash mob davanti al Senato subito dopo il voto sul premierato, mentre Leonardo Donno, il deputato 5Stelle poi aggredito alla Camera, questa mattina ha presentato denuncia ai carabinieri contro deputati della Lega e di Fratelli d'Italia per lesioni. E a proposito di indagini giudiziarie, il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo è stato rinviato a giudizio, era stato indagato per lo sparo nella notte di Capodanno che ferì alla gamba una persona. Dovrà rispondere di omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in luogo pubblico di revolver.

Nel video le interviste ai manifestanti, a Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, e a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico

