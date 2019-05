Premio al giornalismo "Antonio Batani": premiati Sallusti, Brambilla, la Berlinguer e la Maier Albang

Premio Batani

Nel nome di Antonio Batani – del suo modello, unico, di turismo di qualità in Romagna – corrono insieme mondanità e cultura, moda e bellezza, eccellenza nell'imprenditoria, solidarietà. Premio in memoria, va all'ad di Lamborghini Stefano Domenicali. Ci sono i vertici della ricerca contro il cancro, insieme lo IOR e l'IRST di Meldola, da Dino Amadori a Giovanni Martinelli. Grandi nomi per i 4 premi al giornalismo di qualità.

Alessandro Sallusti, direttore de “Il Giornale”, nella giornata mondiale della libertà di stampa, mette in guardia dalle nuove forme di espressione che proliferano sul web, dove le informazioni viaggiano libere, solo in apparenza.

Bianca Berlinguer, professionista RAI, già direttore del TG3, volto autorevole di “Carta Bianca” lancia l'antidoto, ricordando le prerogative del fare informazione di qualità: la verifica delle fonti; il dare voce a tutte le parti, perché il pubblico possa formarsi una opinione; per i professionisti, il rispondere alla propria coscienza.

Michele Brambilla, direttore del QN, parla con orgoglio del senso di identità, nell'appartenenza ad un gruppo editoriale (Carlino, Nazione, Giorno, Telegrafo - 39 edizioni) a forte radicamento nel territorio.

Innamorata della Romagna - le città d'arte, il mare, il patrimonio naturalistico: premio anche a Monika Maier-Albang del Suddeutsche Zeitung. Visti dagli altri, dalla stampa tedesca, dai turisti tedeschi, che – dice – del nostro territorio amano soprattutto il cibo, la natura, la gente.

