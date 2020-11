Premio Cultura d'Impresa 2020: il Campus universitario di Rimini ringrazia Valpharma Group

In occasione della 12° edizione, è la Valpharma Group a ricevere il Premio Cultura d'Impresa 2020, conferito da Uni.Rimini Spa e dal Campus di Rimini dell’Università di Bologna. A ritirare la targa è Alessia Valducci, Presidente e Ceo dell'impresa, la quale racchiude la sinergia tra Valpharma San Marino, Valpharma International di Pennabilli ed Erba Vita Group. Il riconoscimento simboleggia il rapporto stretto tra il sistema produttivo locale e l'Università, ringraziando l'azienda per le opportunità di formazione offerte, l'attivazione di un assegno di ricerca e borsa di studio dedicati a tutti gli studenti del Corso di Laurea in Farmacia. L'intenzione futura è comunque quella di consolidare le collaborazioni avviate tra queste due importanti realtà, occasione di arricchimento per entrambe.