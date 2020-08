CROTONE Prende fuoco una barca di migranti, a Lampedusa sempre più emergenza

Sei migranti risultano dispersi in seguito all'incidente avvenuto a bordo di un barcone al largo di Crotone e due finanzieri, che stavano assistendo l'imbarcazione, sono rimasti feriti: lo apprende l'ANSA da fonti dei soccorritori, secondo cui i due militari della Gdf sono già stati affidati alle cure del 118: uno avrebbe una gamba rotta e l'altro sarebbe ustionato. A Lampedusa è sempre più emergenza. Nella notte è entrato in porto un vecchio peschereccio, con circa 450 migranti. Il sindaco dell'isola Totò Martello annuncia che domani convocherà i rappresentanti delle associazioni di categoria dell'isola per dichiarare lo sciopero generale contro "il silenzio del governo".



