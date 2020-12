EMERGENZA SANITARIA Preoccupano le folle nelle vie del centro per lo shopping, al vaglio nuove misure restrittive C'è l'ipotesi di una zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi

In Italia destano preoccupazioni le folle nelle vie del centro per lo shopping di Natale nel fine settimana, dunque il governo, impegnato anche in una verifica tra alleati, sta valutando una nuova stretta. Nuove misure restrittive potrebbero essere decise forse già oggi, in un incontro tra capidelegazione, ministri e Comitato tecnico scientifico. Tra le possibilità, una sorta di zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi ma si discute sull'apertura dei ristoranti. Gli abitanti dei Comuni sotto i 5.000 abitanti potrebbero spostarsi ma per non più di 30 km. Intanto la Germania corre ai ripari, con un lockdown severo dal 16 dicembre, mentre la Spagna annuncia l'avvio della vaccinazione anti-Covid il 4 o 5 gennaio.

Nel video l'intervento di questa mattina del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Rome Investment Forum, quest'anno organizzato interamente online.



