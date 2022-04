Presa la banda che aveva preso di mira anziane sole per depredarle

Il video diffuso dalla Polizia di Stato

Individuavano le vittime scegliendole preferibilmente tra le persone anziane, meglio se donne e meglio se sole alla guida e nei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali del bolognese. Poi le distraevano con falsi pretesti mentre stavano riponendo la spesa in macchina per sottrarre borsa, soldi o altri beni e oggetti di valore. Subito dopo, il gruppo, "secondo una tecnica finemente collaudata", effettuava subito prelievi o pagamenti indebiti con le carte di credito trovate nelle borse, riuscendo molto spesso ad effettuare operazioni da diverse migliaia di euro.

Agiva così la banda di sette persone che dalla metà del 2019 alla fine del 2021 ha messo a segno, con queste modalità almeno 20 furti. Ora però sono stati presi. La Squadra Mobile della Questura di Bologna e il Commissariato Bolognina Pontevecchio hanno eseguito oggi sette misure cautelari, di cui cinque custodie cautelari in carcere, una misura degli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, nei confronti di sei cittadini italiani e un marocchino, tre donne e quattro uomini, "gravemente indiziati dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio", ovvero i furti aggravati e l'indebito utilizzo di carte di pagamento dalla metà del 2019 alla fine del 2021. L'attività investigativa ha consentito, informa la Questura, di "raccogliere gravi indizi di reità nei confronti degli indagati per 20 episodi di furto aggravato, tutti commessi utilizzando una tecnica ben collaudata".