Prescrizione, Renzi avverte il Guardasigilli Bonafede: "Fermati finché sei in tempo, non hai i numeri"

In Italia dopo aver superato, non senza difficoltà, lo scoglio del voto regionale, la maggioranza si ritrova con nuove tensioni, questa volta sulla prescrizione, riforma entrata in vigore dal primo gennaio, fortemente voluta dal M5S, che blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Un provvedimento avversato anzitutto da Forza Italia, che ha già presentato una proposta per cancellare l'intera riforma, e che arriverà in Aula a fine mese, sulla quale ha invitato anche Italia Viva a votare contro. In commissione il movimento di Matteo Renzi infatti ha già votato insieme al centrodestra. Italia Viva ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, atteso in Aula il 10 febbraio, il cosiddetto “lodo Annibali”, che intanto sospenderebbe per un anno la riforma della prescrizione. Il tema è stato al centro anche della prima assemblea di Italia Viva, svoltasi il fine settimana appena trascorso.

Nel video l'intervento di Matteo Renzi, senatore di Italia Viva