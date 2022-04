Presentata l'ordinanza balneare: spiaggia aperta fino alle 22 e divieto dell'uso di plastica monouso

E’ stata pubblicata l’ordinanza balneare per la stagione 2022, che disciplina esercizio delle attività in spiaggia. La nuova ordinanza ripropone le disposizioni già previste nella passata stagione, sia sul fronte dei servizi agli ospiti della spiaggia, sia per il distanziamento tra gli ombrelloni.

Confermato il limite minimo di ombreggio a 18 metri quadrati per la zona nord di Rimini, mentre per la zona di Rimini sud la superficie minima sarà di 15 metri quadrati. Confermata anche la deroga specifica per il tratto compreso tra gli stabilimenti 99 e 130, caratterizzato da una fascia di arenile più corta e da un’alta incidenza di hotel e quindi di turisti, dove la superficie di ombreggio è fissata a 12 metri quadrati. Spiagge aperte fino alle 22 e sarà obbligatorio per i bagnini installare impianti per l’illuminazione che dovranno restare accesi fino all’alba.

Sul fronte servizi, confermata la possibilità del delivery sull’arenile, ma resta vietata la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri sia di cannucce in plastica usa e getta. Confermato infine il divieto di fumare sulla battigia.