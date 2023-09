Presentata la guida "Bar d'Italia del Gambero Rosso 2024": fra i premiati anche le riminesi Rinaldini e Staccoli Caffè

Sono 45 in tutta Italia le insegne che si sono aggiudicate il punteggio massimo di Tre Tazzine e Tre Chicchi, selezionate nella guida "Bar d'Italia del Gambero Rosso 2024", presentata in collaborazione con illycaffè a Milano. Un elenco in cui spiccano - con l'esclusione di Molise, Calabria e Sardegna - molteplici bar che in ogni regione italiana danno il meglio di sé. A Rimini sono stati premiati con Tre Tazzine e Tre Chicchi "Rinaldini" e "Staccoli Caffè" (Cattolica). In Emilia Romagna - una delle regioni con più insegne premiate - sono in tutto sei le attività che hanno conseguito il massimo punteggio, fra queste: "Gino Fabbri Pasticcere" a Bologna; "Bar Roma" a Novellara (Re); "Gabriele Spinelli - Dolce Salato" a Pianoro (Bo) e a San Secondo Parmense (Pr) la "Nuova Pasticceria Lady".

