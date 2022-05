Presentati eventi estivi a Rimini, hotel pieni al 30% in agosto

Sono oltre 150 gli eventi in calendario nell'estate riminese tra festival culturali, manifestazioni sportive e appuntamenti musicali. Tra gli artisti che faranno tappa nel capoluogo romagnolo, Samuele Bersani, Simone Cristicchi, Ghali, Elodie e Sfera Ebbasta. L'ente turistico Visit Rimini fa sapere che per il weekend di Ferragosto gli hotel hanno un tasso di riempimento che è già del 30%. A ritornare saranno soprattutto italiani. "Abbiamo già avuto una Pasqua straordinaria con tantissime presenze", ha detto a margine della conferenza stampa il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Crediamo che sarà senz'altro l'estate della ripartenza in una città come Rimini che vuole intercettare tanti turismi, da quello balneare a quello culturale e sportivo", ha aggiunto, ricordando che questo weekend arrivano gli Alpini. Attese centinaia di migliaia di presenze.

Sarà un "ferragosto anticipato", lo definito il sindaco. In conferenza stampa erano presenti anche Giovanni Terzi e Simona Ventura, da anni affezionati alla città, i quali hanno detto: "Verremo a vivere a Rimini". Al Grand Hotel torna il loro format de 'La terrazza della Dolce Vita'. "Dal 2012 al 2019 ho visto un cambiamento totale - ha affermato la conduttrice tv -. Secondo me il successo di Rimini è meritato proprio anche per il suo sviluppo culturale, perché è una città che non offre solo il turismo, ma offre tantissime altre cose". E ha citato il Fellini Museum. E dopo lo stop a causa della pandemia tornano anche i concerti in spiaggia della Rimini Beach Arena, organizzati dal titolare delle discoteche Altromondo e Cocoricò, Enrico Galli. Quelli appena trascorsi li ha definiti "due anni disastrosi". "Abbiamo lottato con le unghie per rimanere a galla e aspettare questa nuova ripartenza - ha aggiunto - In questo momento ci sono molti segnali positivi e sono molto contento di quello che stiamo preparando".

