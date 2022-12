POLITICA ITALIA Presentati oltre tremila emendamenti alla manovra di bilancio Meloni sui rilievi mossi da Bankitalia: "Sulle grandi voci del provvedimento non ci sono critiche sostanziali"

La settimana politica inizia coi rilievi di Bankitalia in audizione alla Camera dei Deputati, che ha voluto sottolineare come la decisione di innalzare il limite al tetto contante possa facilitare l'evasione fiscale. La presidente del Consiglio, da Tirana dove si è tenuto il vertice Ue, preferisce focalizzarsi sugli aspetti positivi. Sono oltre tremila, intanto, gli emendamenti alla manovra depositati in commissione Bilancio alla Camera, di cui 2.300 arrivano dall'opposizione. Giuseppe Conte continua a incontrare, oltre che ammiratori che gli chiedono selfie, le parti sociali: l'ultima è stata Confindustria. L'ultimo fronte lo apre il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che in audizione ha annunciato di voler effettuare una profonda revisione delle intercettazioni. “Alcune diffusioni arbitrarie – ha detto – sono una porcheria”.

Nel video le interviste a Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati; Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Toni Ricciardi, deputato Partito Democratico; Giuseppe Conte, presidente M5S, e l'intervento di Carlo Nordio, ministro della Giustizia

