Presentato il progetto di centro-sinistra "Coriano Futura"

Dopo la conferenza stampa della lista espressione dell'amministrazione uscente "Progetto Comune", presentato anche il progetto della lista di centro-sinistra "Coriano Futura".

A Coriano le liste in campo per le elezioni comunali del 12 giugno saranno tre. Oltre a ‘Coriano futura’, che ha come candidato sindaco Cristian Paolucci, e a ‘Progetto comune’, la lista espressione dell’amministrazione comunale uscente che candida a primo cittadino il vice sindaco Gianluca Ugolini, scenderà in campo Sinistra unita, sarà Oreste Godi il candidato sindaco per la lista di sinistra. Dopo la conferenza stampa di presentazione della lista di Gianluca Ugolini anche Cristian Paolucci entra nel vivo della competizione e presenta il suo progetto di centro-sinistra che ha come obiettivo mettere al centro i servizi da quello del dopo scuola, all'abbattimento dei costi della mensa, tra i più alti della provincia. Sedici i candidati, 8 uomini e 8 donne a rappresentare le frazioni del comune. La sanità territoriale è una questione di primo piano.

Nel video l'intervista a Cristian Paolucci, candidato sindaco "Coriano Futura"