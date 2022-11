Presentato "Valore Romagna": la Smac Card della Valmarecchia

Anche la Valmarecchia avrà la sua Smac Card. È stato presentato ieri il progetto "Valore Romagna" che coinvolge gli 11 comuni della vallata, da Santarcangelo a Casteldelci e prende spunto proprio dalla Smac Card sammarinese. Gli iscritti infatti, come sul Titano, riceveranno un cashback al momento dell'acquisto che sarà spendibile nelle attività affiliate al circuito. Una piattaforma nata con l'idea di ridistribuire valore su tutto il territorio e fidelizzare la clientela, oltre che di stimolare i consumi in un momento di contrazione.

Per gli esercenti iscritti saranno messi a disposizione strumenti di marketing come coupon per promuovere i prodotti e, dal 2023, ampio spazio sarà dedicato alla cultura con un calendario comune di eventi che agevolerà le iniziative di co-marketing anche in chiave turistica.

Altri due tasselli strategici del circuito saranno sport e beneficienza. Una percentuale del transito che verrà generato da Valore Romagna sarà destinato alle società sportive che contribuiranno alla diffusione del progetto. Inoltre, con lo stesso meccanismo, gli utenti a fine anno potranno indicare alcune associazioni benefiche a cui Valore Romagna destinerà un'altra quota della propria commissione.

Il progetto sarà attivo a partire dall'11 novembre in concomitanza con la Fiera di San Martino dove saranno installate sagome del duo comico I Photogenici, testimonial dell'iniziativa, che inviteranno ad inquadrare il codice QR per iscriversi al circuito e beneficiare da subito di tutti i vantaggi.