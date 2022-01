TOTO QUIRINALE Presidente della Repubblica, incontri febbrili tra i partiti Berlusconi non scioglie la riserva, mentre Elisabetta Casellati sorpassa Marta Cartabia nelle preferenze dei bookmakers

da Roma Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti

Il nome di Mario Draghi è l'unico, per ora, che nessuno si sente di escludere ufficialmente. Il presidente del Consiglio tra l'altro sta avendo una serie di colloqui a Palazzo Chigi, forse per sondare le diverse disponibilità in vista di un prossimo, eventuale governo? Silvio Berlusconi non scioglie la riserva, né in un senso né in un altro, si è arroccato ad Arcore rinviando il vertice del centrodestra. Tutti hanno le mani legate se lui non farà la sua mossa. L'impavido Salvini ha detto che farà una o più “proposte di alto livello, senza che nessuno possa permettersi di mettere veti”. Dopo giorni di inquietante silenzio, è tornato a parlare Matteo Renzi, per promettere che tra “giovedì e venerdì” ci sarà un nuovo presidente. Sette anni fa decise tutto lui.

E' la presidente del Senato intanto, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a sorpassare la ministra Marta Cartabia sul filo delle preferenze dei bookmakers. Emerge anche il nome di Franco Frattini, due volte ministro degli esteri nei governi Berlusconi. Sullo sfondo resta sempre Pierferdinando Casini, sul cui nome i centristi di sicuro converrebbero. Gli incontri insomma, ufficiali e clandestini, in queste ore si sprecano: intanto arriva in tempo record un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per Covid di partecipare alle votazioni: arriveranno in auto fino a un drive in allestito nel parcheggio di Montecitorio. Niente film, solo schede di voto.





