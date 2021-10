Presidente Santi: "Buongiorno sindaco, congratulazioni e buon lavoro!"

“Questa mattina – dice il presidente della Provincia, Riziero Santi - ho chiamato subito tutti i Sindaci eletti nei Comuni al voto nella provincia di Rimini per congratularmi con loro e per garantire da subito la collaborazione dell’Ente Provincia nel lavoro che ci aspetta per il bene comune e lo sviluppo delle nostre comunità, in un momento così particolare e delicato che non ci consente di perdere tempo". Il presidente della Provincia ha parlato con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, di Novafeltria Stefano Zanchini, di Pennabilli Mauro Giannini, di Sassofeltrio Fabio Medici e di Montescudo-Monte Colombo Gian Marco Casadei. "Ho trovato un riscontro molto positivo - conclude Santi - e grande disponibilità e consapevolezza del ruolo e della responsabilità che grava su tutti noi.”