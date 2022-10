POLITICA ITALIANA Presidenze Camera e Senato: "Nessun problema. Un accordo c'è" Lo ha dichiarato Fazzolari di FdI. In giornata nuovo incontro Meloni-Berlusconi-Salvini. Alle 16 il consiglio federale della Lega

"Sulle presidenze di Camera e Senato non ci sono problemi, un accordo c'è", ha detto il senatore di Fdi Giovanbattista Fazzolari arrivando alla Camera. "Penso che non possiamo perdere tempo, la situazione dell'Italia non è facile" ha dichiarato Giorgia Meloni che ha annunciato in giornata un nuovo incontro con Berlusconi e Salvini. Il leader della Lega, intanto, ha convocato alle 16 il consiglio federale. Prosegue intanto l'andirivieni dei parlamentari eletti per registrarsi a Camera e Senato. A ciascuno di loro viene consegnato un kit composto da una guida al Parlamento e la Costituzione italiana.

Nel video le dichiarazioni di Francesco Boccia, Pd

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: