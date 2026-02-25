TV LIVE ·
Presidio dei giornalisti de La Stampa: "150 anni di storia non sono in vendita"

I giornalisti sono preoccupati per le decisioni del gruppo Gedi sulle quali chiedono chiarezza e trasparenza

di Francesca Biliotti
25 feb 2026
Il collegamento di Francesca Biliotti al Tg San Marino
A Montecitorio si sono ritrovati i giornalisti de La Stampa, storico quotidiano di Torino, preoccupati per la vendita, o per meglio dire svendita, come sostengono nei loro cartelli, del giornale da parte di Gedi. Dopo aver tenuto una conferenza stampa si sono ritrovati in piazza per un presidio, accanto a loro deputati dell'opposizione che hanno promesso sostegno e solidarietà e assicurato iniziative affinché il governo si adoperi per non far spegnere una voce dell'informazione, facendo venire meno quel pluralismo che è il sale della democrazia.

Nel video le interviste a Francesca Schianchi, giornalista La Stampa, e Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra




