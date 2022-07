Presunte molestie all'Adunata degli Alpini, il PM richiede archiviazione delle indagini

Vicenda che aveva suscitato aspre polemiche, ma che parrebbe destinata ad arenarsi nelle aule giudiziarie. La Procura di Rimini ha infatti chiesto l'archiviazione dell'indagine sulle presunte molestie denunciate da una venticinquenne, durante l'Adunata degli alpini dello scorso maggio. La giovane aveva riferito di essere stata strattonata e attirata, verso un gruppo di uomini, con frasi sessualmente allusive. Ma a due mesi dai fatti non sarebbe stato possibile identificare i presunti autori del cosiddetto “catcalling”. A complicare l'individuazione anche la presenza di numerose persone nello stesso luogo e la copertura solo parziale delle telecamere della zona. Stando a quanto riferito dalle agenzie neppure l'unica testimone oculare sarebbe stata in grado di riferire particolari utili. L'appello sui social della ragazza era stato raccolto dall'associazione “Non una di meno”, che aveva raccontato di centinaia di segnalazioni simili durante l'Adunata. Attesa, sulla richiesta della Procura, la pronuncia del Gip.



