Presunti maltrattamenti di animali: indagini sul Canile Comunale di Riccione

A seguito di diverse segnalazioni di maltrattamenti ai cani e ai gatti ospiti, l'Ufficio Ambiente di Riccione ha deciso di effettuare delle verifiche sul Canile Comunale sito in via Albana 12. Le segnalazioni riguardano mancanza di cibo idoneo, uso indiscriminato di elementi coercitivi, quale collare a strozzo per portare a passeggio i cani, museruole permanenti anche in gabbia, incurie e inefficienze ripetute nei confronti degli animali ospitati.









L'amministrazione della Perla Verde ha convocato il presidente dell'associazione "E l'uomo incontrò il cane K.L", che gestisce la struttura, per un'approfondita verifica. In una nota il comune specifica che l'accordo stipulato con l'associazione prevede il benessere, la tutela e la salvaguardia degli animali ospitati. Fondamentale quindi verificare il mantenimento delle condizioni adeguate per gli animali ricoverati.