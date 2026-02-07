TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:20 "Dalla difficoltà alla ripartenza": partnership tra Respiro Finanziario e Confcommercio Rimini 18:11 Il Tre Penne ingrana la settima: Pennarossa rimontato e battuto 2-1 18:08 Il film reale sul cambiamento immateriale 17:28 Olimpiadi, primo oro italiano: vittoria e record per Lollobrigida, nei 3000m di pattinaggio 17:15 Campionato: Peluso salva il Tre Penne. Vincono Cosmos, Libertas e Faetano 17:12 Prolungamento della tratta, l'Associazione Treno Bianco Azzurro: “Un'opera che aspettavamo da 10 anni” 17:00 “Letture da ombrellone o attazzamento”: Ettore Mularoni presenta il suo primo libro 16:27 Alessandra Gasparelli vicecampionessa italiana indoor U23 sui 60 metri 15:08 Trenino, D-ML: "Basta micro-opere". E punta il dito sul "vincolo democristiano" 13:50 "Piano parallelo": impenetrabile riserbo della magistratura
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Presunti sabotaggi sulla rete ferroviaria tra Bologna e Pesaro, disagi anche nel tratto di Rimini

“Se si confermasse che l’interruzione sull’alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, qualcuno vuol male all’Italia” commenta Salvini

7 feb 2026
Ritardi in stazione
Ritardi in stazione

Mattinata di forti disagi per chi viaggia in treno a causa di gravi danni all’infrastruttura ferroviaria “riconducibili ad azioni di sabotaggio”. Lo rende noto il gruppo Ferrovie dello Stato, spiegando quanto accaduto nel nodo di Bologna e in prossimità di Pesaro, con pesanti ripercussioni anche sulla circolazione in Romagna e sul tratto verso Rimini.

“Sulla linea Ancona–Rimini, in prossimità di Pesaro, è stato segnalato un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio”, spiega Fs. “I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ripristinare uno dei due binari e a consentire la ripresa parziale della circolazione”. Sono tuttora in corso le attività per il completo ripristino dell’infrastruttura danneggiata.

Un secondo episodio si è verificato a Bologna, dove la sala operativa di Rfi ha rilevato un’anomalia sulla bretella di collegamento tra la linea Bologna–Venezia e la stazione dell’Alta Velocità. “I tecnici hanno accertato il danneggiamento doloso di alcuni cavi essenziali per i sistemi di circolazione” e hanno informato la Polfer. Conclusi i rilievi alle 11, la circolazione è stata riattivata alle 12.30, ma durante l’interruzione si sono registrati ritardi anche superiori a 90 minuti, cancellazioni e deviazioni dei treni sulla linea convenzionale.

Sull’accaduto è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha parlato di “un atto di delinquenza” e ha aggiunto: “Se si confermasse che l’interruzione sull’alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, qualcuno vuol male all’Italia”. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia