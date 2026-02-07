TRENI Presunti sabotaggi sulla rete ferroviaria tra Bologna e Pesaro, disagi anche nel tratto di Rimini “Se si confermasse che l’interruzione sull’alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, qualcuno vuol male all’Italia” commenta Salvini

Mattinata di forti disagi per chi viaggia in treno a causa di gravi danni all’infrastruttura ferroviaria “riconducibili ad azioni di sabotaggio”. Lo rende noto il gruppo Ferrovie dello Stato, spiegando quanto accaduto nel nodo di Bologna e in prossimità di Pesaro, con pesanti ripercussioni anche sulla circolazione in Romagna e sul tratto verso Rimini.

“Sulla linea Ancona–Rimini, in prossimità di Pesaro, è stato segnalato un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio”, spiega Fs. “I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ripristinare uno dei due binari e a consentire la ripresa parziale della circolazione”. Sono tuttora in corso le attività per il completo ripristino dell’infrastruttura danneggiata.

Un secondo episodio si è verificato a Bologna, dove la sala operativa di Rfi ha rilevato un’anomalia sulla bretella di collegamento tra la linea Bologna–Venezia e la stazione dell’Alta Velocità. “I tecnici hanno accertato il danneggiamento doloso di alcuni cavi essenziali per i sistemi di circolazione” e hanno informato la Polfer. Conclusi i rilievi alle 11, la circolazione è stata riattivata alle 12.30, ma durante l’interruzione si sono registrati ritardi anche superiori a 90 minuti, cancellazioni e deviazioni dei treni sulla linea convenzionale.

Sull’accaduto è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha parlato di “un atto di delinquenza” e ha aggiunto: “Se si confermasse che l’interruzione sull’alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, qualcuno vuol male all’Italia”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: