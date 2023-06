Presunto stupro in spiaggia a Rimini, indaga la Polizia

Un presunto stupro si sarebbe consumato la scorsa notte sulla spiaggia di Rimini. Secondo le prime informazioni, una ragazza di 17 anni di origine spagnola sarebbe stata condotta in ospedale dove è stato attivato il protocollo anti-violenza. Verifiche in corso da parte della Polizia di Stato intervenuta sul posto. La giovane, come ha appurato la Squadra Mobile della Questura, ieri sera era in un locale in compagnia di una coetanea, quando ha conosciuto un ragazzo italiano. I due si sarebbero spostati in spiaggia dove sarebbe avvenuta la violenza. Quando la 17enne è tornata dall'amica si sarebbe sentita male e tra le lacrime avrebbe raccontato di essere stata violentata. Soccorsa dal 118 è stata trasportata in Ospedale e sottoposta alle visite mediche del caso. Non vi sarebbero al momento però segni evidenti di violenza. Il giovane non è stato ancora identificato e il racconto delle due minorenni è ancora tutto da appurare. Entrambe risulterebbero avere un tasso alcolemico nel sangue molto elevato. Domani saranno nuovamente ascoltate dalla Polizia.