ECONOMIA Prezzi della benzina alle stelle: proibitivi i viaggi in auto

I viaggi in auto diventano proibitivi con gli attuali prezzi dei carburanti, nonostante gli 'sconti' su accise e Iva del Governo. Secondo quanto risulta da un'indagine del Codacons, il record del caro-pieno spetta alla tratta Bolzano-Trapani: per percorrerla in auto occorre spendere tra andata e ritorno quasi 400 euro per i rifornimenti di benzina, +83,5 euro sul 2021.

