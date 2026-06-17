Prima donazione d’organo "a cuore fermo" all’ospedale di Riccione

Per la prima volta all’ospedale Ceccarini di Riccione è stata effettuata con successo una donazione d’organo dopo accertamento di morte con criteri cardiologici, la cosiddetta donazione "a cuore fermo" (DCD, Donation after Circulatory Death). L’organo prelevato è stato destinato a un trapianto in un altro centro nazionale. L’intervento, realizzato nel rispetto della volontà espressa in vita dal donatore e con il consenso dei familiari, rappresenta un importante traguardo per la sanità romagnola e regionale nel campo delle donazioni e dei trapianti.

Determinante l’utilizzo della tecnica NRP (Normothermic Regional Perfusion), metodica avanzata che consente di preservare la qualità degli organi destinati al trapianto. Alla procedura hanno collaborato numerosi professionisti di diverse unità operative dell’Ausl Romagna, con il supporto del Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna e dell’ECMO Team Romagna dell’ospedale Bufalini di Cesena. "Il buon esito della donazione è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra e soprattutto alla straordinaria generosità del donatore e dei suoi familiari", sottolineano i professionisti coinvolti.

Per la direttrice del presidio ospedaliero di Riccione, Bianca Caruso, si tratta di "un importante esempio di collaborazione tra équipe polispecialistiche" che unisce innovazione, professionalità e attenzione ai valori etici della donazione. Anche Erika Cordella, responsabile del Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna, parla di "un grande traguardo" che conferma la crescita della rete trapiantologica regionale. L’Emilia-Romagna è tra le regioni italiane con il maggior numero di donatori. Dal 2016 a oggi sono stati eseguiti 433 prelievi di organi da donatori a cuore fermo.







