Prima tracimazione della stagione a Ridracoli

E' iniziata ieri mattina la prima tracimazione dell'anno della Diga di Ridracoli. Le intense piogge e nevicate che hanno caratterizzato il mese di dicembre hanno riempito il grande lago, raggiungendo la portata di sfioro posta a 557,33 metri sul livello del mare.





Il maltempo, che in queste ore sta interessando una buona parte dell'Italia, nella giornata di domani attraverserà in una prima fase le regioni del Centro e successivamente quelle meridionali, il tutto accompagnato da venti molto forti: lo prevede la Protezione Civile. Sulla base delle previsioni è stata emessa per domani allerta arancione sul Molise occidentale, sulle zone interne del Lazio, sull'intero territorio dell'Umbria e sui bacini nord-orientali dell'Emilia-Romagna; allerta gialla sulla Basilicata, sui bacini della Calabria tirrenica, sulle restanti zone del Lazio, Abruzzo, gran parte del Molise, sui bacini occidentali delle Marche e su alcuni settori di Veneto e Emilia-Romagna.