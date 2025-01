Prima udienza giubilare di Papa Francesco: “Diamo voce ai più piccoli”

È un'analisi a tutto tondo sulla complessa situazione globale quella fatta da Papa Francesco nella prima udienza giubilare di questo anno santo alla presenza di migliaia di pellegrini. La parola cardine di questo giubileo, evidenzia il pontefice, è “ricominciare” dando voce ai più piccoli. “Sono ancora molti – aggiunge Francesco - gli Erode nel mondo”. Giubileo che vuole appunto essere un nuovo inizio, una nuova tappa: “Deve portare la speranza per la nostra casa comune, questa nostra Terra tanto abusata e ferita” afferma il Papa. Una preghiera poi per la pace: “Non dimentichiamo mai – dice - che la guerra è una sconfitta, sempre”.

Non manca un pensiero per il terribile incendio che ha colpito Los Angeles: “Sono molto rattristato per la perdita di vite umane e per la diffusa distruzione causate dai roghi, voglio dare la mia spirituale vicinanza alle comunità colpite da questa tragedia".