EMERGENZA SANITARIA Primi open day vaccinali in Emilia Romagna: tutto esaurito a Bologna, in Romagna vaccinazioni serali in fiera Dati confortanti a livello nazionale e in Regione, dove la positività è allo 0,7%. Domani riunione per risolvere la questione delle 4 persone ai tavoli del ristorante

“Giugno sarà il mese della 'spallata' al virus”, ha detto il commissario per l'emergenza, generale Figliuolo, e nella Regione Emilia Romagna lo hanno preso alla lettera, facendo partire gli open day vaccinali. Già oggi in migliaia in fila dall'alba per il primo Open Day a Bologna nell'hub della Fiera. A presentarsi tutti coloro che non avevano ancora una prenotazione, bastava la sola tessera sanitaria, per ricevere 1.200 dosi del vaccino Johnson&Johnson. Il 4, 5 e 6 giugno sarà la volta di Reggio Emilia, con tre appuntamenti, dalle 7.30 alle 21. Il 5 e 6 giugno, all'hub vaccinale di Ferrara Fiere, l'Ausl mette a disposizione 1.200 dosi del vaccino AstraZeneca, per chi ha dai 18 ai 39 anni. In Romagna vaccinazioni addirittura serali, sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle 19.30 in poi, con 1.800 dosi di Johnson&Johnson. Prenotazione presso i Cup, CupTel e FarmaCup da domani, 3 giugno. Le vaccinazioni avverranno nelle quattro sedi provinciali degli hub vaccinali di Fiera Rimini, Fiera Cesena, Fiera Forlì e Pala De André a Ravenna.

[Banner_Google_ADS]



In Regione restano assai contenuti i dati del contagio, l'incidenza è dello 0,7%; restano sotto i 100 i ricoverati in terapia intensiva e scendono sotto i 500 quelli negli altri reparti Covid. Un solo decesso in tutta la Regione, in provincia di Bologna (un uomo di 84 anni), mentre a Rimini i casi in più sono 12 (3 sintomatici). Da domani in Italia la prenotazione dei vaccini sarà dunque possibile per tutti, anche grazie alle milioni di dosi in arrivo questa settimana. Le prenotazioni saranno libere e non più per fasce d'età. Nel Lazio si vaccinano i maturandi, cui viene data in regalo la Costituzione italiana, e si continua tutto il fine settimana con gli over 18 che riceveranno AstraZeneca. Anche a livello nazionale, dati sul contagio contenuti, non arriva a 3.000 l'incremento odierno (2.897, su 226.272 tamponi, tasso di positività all'1,2%). Da ieri sono scese sotto mille le terapie intensive (933, -56), calano di 334 i ricoveri ordinari (5.858); 62 le vittime (126.283). Previsto domani, infine, un tavolo tecnico per affrontare la questione relativa al numero di 4 persone al tavolo nei ristoranti, e le altre indicazioni di dettaglio per le zone bianche. Secondo le Regioni è una interpretazione troppo restrittiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: