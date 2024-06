AMMINISTRATIVE Primo giorno di seggi aperti in 101 Comuni per i ballottaggi: si vota anche a Savignano sul Rubicone

Si sono aperte alle 7 le urne in 101 comuni per il secondo turno delle amministrative: alle 19 ha votato il 26,76% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati pubblicati sul portale Eligendo riferiti ad oltre la metà delle 3.586 sezioni complessive, relative al voto in 102 comuni. Nelle stesse sezioni alle 12 di domenica 9 giugno, nel primo turno, la percentuale dei votanti era del 35,34%.

Si vota anche domani, fino alle 15. Sfida aperta tra centrosinistra e centrodestra in sei capoluoghi. Le sfide principali ai ballottaggi saranno quelle di Firenze, Bari e Perugia ma da seguire anche quelle di Campobasso, Potenza, Lecce. Dopo i dieci capoluoghi vinti alla prima tornata, il centrosinistra punta a consolidare la vittoria. Mentre il centrodestra, cerca il ribaltone dopo le cinque vittorie nel weekend elettorale dell'8 e 9 giugno. Alta l'attenzione per l'astensionismo. Nell'election day, il voto per le amministrative è stato del 62 per cento, molto più alto rispetto al voto complessivo che comprende anche i voti per le europee pari al 49,6 per cento degli aventi diritto



Ballottaggi: in Emilia-Romagna alle 19 affluenza al 32,14%



Nei nove Comuni chiamati al ballottaggio in Emilia-Romagna alle 19 ha votato il 32,14%. Non sono possibili raffronti precisi con il primo turno, perché due settimane fa si votò di sabato e di domenica. Alla seconda rilevazione (quella di domenica alle 12) aveva votato il 35,37%. Non è un dato particolarmente alto, ma è comunque superiore di circa quattro punti alla media nazionale. In Emilia-Romagna sono chiamati al voto circa 120mila elettori. Si vota a Casalecchio di Reno (25,57% l'affluenza alle 19), Pianoro (35,41%), Castel Maggiore (33,96%), Nonantola (28,67%), Mirandola (34,39%), Copparo (34,44%), Savignano sul Rubicone (33,20%), Tresignana (43,77%) e Zerba (34,75%).



