COVID-19 Primo giorno di super Green Pass in Italia, tra controlli e multe Aumentano le vittime, 92 da ieri, 9 anche in Emilia Romagna, dove Rimini è la terza provincia più contagiata

In Italia scattato il super Green pass, tra controlli del primo giorno e multe. Già scattata la prima multa, a Roma, per un mancato Green pass sui mezzi di trasporto pubblico. 400 euro all'uomo che ha detto di volersi “vaccinare a giorni”. In generale, il nuovo provvedimento che premia vaccinati e guariti, è stato bene accolto, sia pure con qualche perplessità. Intanto una circolare del ministero della Salute chiarisce che la dose di richiamo, o booster, per chi è già vaccinato o guarito può essere somministrata a non meno di 150 giorni dall'ultima somministrazione. L'incremento odierno è sotto i diecimila (9.503), per una incidenza del 3,15% sui tamponi effettuati. 92 però i decessi, e 282 i ricoveri in più. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, finisce sotto scorta per le minacce dei no vax. In Emilia Romagna sono 1.396 i nuovi positivi, con 9 decessi, di cui uno anche a Rimini (un uomo di 87 anni), dove sono stati chiusi per cinque giorni e sanzionati il Peter Pan e il Living per inottemperanza delle norme anti Covid. Rimini è la terza provincia della Regione per numero di contagi, con 215 casi in più (126 sintomatici).

