QUIRINALE 2022 Primo giorno interlocutorio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica: gli umori di piazza Montecitorio I senatori di centrodestra compatti nel votare scheda bianca. Pillon (Lega): "Vorremmo una persona per bene e saggia, non di sinistra"

da Roma Francesca Biliotti e Antonello De Fortuna

Primo giorno di votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, l'incertezza è massima come del resto è stata in questi ultimi giorni. Ma è una prima votazione già storica perché, in piena pandemia, voteranno anche quelle persone in isolamento o quarantena per Covid. E' stato allestito un intero parcheggio, quello adiacente a Montecitorio in via della Missione, per permettere loro di svolgere il diritto/dovere di grandi elettori. Di nomi se ne sono fatti moltissimi, sembrava che il Partito Democratico volesse votare un candidato di bandiera, come Andrea Riccardi, già ministro e fondatore della Comunità di Sant'Egidio; si è parlato anche di Elisabetta Belloni, che potrebbe essere gradita al centrodestra, diplomatica, una vita alla Farnesina, oggi direttrice del Dipartimento informazioni per la sicurezza. L'incognita Draghi resta sempre sullo sfondo, il centrodestra non lo vuole così come non vuole Pierferdinando Casini.

Nel video le interviste a Enrico Aimi, senatore Forza Italia; Valeria Fedeli, senatrice Partito Democratico; Simone Pillon, senatore Lega; Fabio Rampelli, deputato Fratelli d'Italia e vice presidente Camera dei Deputati

