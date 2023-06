Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 giugno, a Viserba di Rimini in via Andrej Tarkowskij 14, delle nuvole di fumo nero sono uscite dal seminterrato di una palazzina. Sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e un'ambulanza. Nonostante il garage fosse chiuso, i soccorritori sono riusciti ugualmente a domare le fiamme. Le cause del principio d'incendio sono attualmente al vaglio dei vigili del fuoco, tutt'ora sul posto.