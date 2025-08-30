RICCIONE Principio d'incendio in una carrozza, passeggeri evacuati e ferrovia bloccata per oltre un'ora Gli addetti dello scalo riccionese hanno dato l'allarme dopo aver visto del fumo uscire dalla cabina 7 del treno Venezia-Lecce

Principio d'incendio in una carrozza, passeggeri evacuati e ferrovia bloccata per oltre un'ora.

Attimi di paura questa mattina alla stazione di Riccione per un principio di incendio tra due vagoni di un treno diretto a Lecce.

L'episodio si è verificato attorno alle 10. Il fumo, probabilmente dovuto a un problema di natura elettrica, è fuoriuscito dalla cabina numero 7 del convoglio. Gli addetti dello scalo riccionese hanno immediatamente dato l'allarme. Per ragioni precauzionali, i passeggeri di due vagoni sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra e un'autobotte, che hanno rapidamente messo in sicurezza il treno senza dover utilizzare acqua.

Presenti anche i Carabinieri di Riccione. Il treno è rimasto fermo per circa un'ora, ripartendo alle 11 in direzione Ancona. L'incidente ha comportato la chiusura della linea Adriatica in entrambe le direzioni per circa un'ora, provocando inevitabili ritardi e disagi alla circolazione ferroviaria. Non si registrano feriti tra i passeggeri o il personale.

