POLITICA ITALIA Problema sicurezza, identificazioni dalla Digos E venerdì prevista una fiaccolata degli studenti contro il Ddl Sicurezza

In vista della nuova votazione del Parlamento in seduta comune, per eleggere i giudici della Corte Costituzionale, a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice dei leader di maggioranza, alla ricerca di una soluzione. Non è stato l'unico tema trattato, a quanto pare. I partiti di governo sono concentrati sui problemi della sicurezza, dopo gli scontri di piazza nelle grandi città italiane a seguito della morte di Ramy, il 19enne che a Milano fuggiva da un inseguimento dei carabinieri in sella allo scooter. Dopo gli scontri ai cortei, circa 30 persone sono state identificate dalla Digos di Roma e non si escludono le prime denunce. E le tensioni potrebbero continuare anche venerdì, quando gli studenti dell'Udu, unione degli universitari, saranno in piazza a Roma per una fiaccolata contro il ddl Sicurezza che contiene, dicono, “tra altri pericolosi interventi anticostituzionali, un attacco all'autonomia delle università, della ricerca, del sapere”. L'opposizione invece attacca il ministro dei Trasporti Matteo Salvini per l'ennesimo guasto sulla linea Alta velocità Roma-Napoli, che hanno causato ancora ritardi. “Anche stavolta lungo elenco di guasti e ritardi – dice Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra – Dall'attuale ministro non ci aspettiamo soluzioni, non ne sarebbe capace. Ma almeno le scuse potrebbe farle, invece di scrivere della qualunque sui social”.

Nel video l'intervento di Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: