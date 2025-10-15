DIFESA DELLA COSTA Procede la costruzione delle dune invernali sulla spiaggia di Rimini Entro fine mese il completamento delle operazioni. Il Comune: "Strategia consolidata di gestione dinamica del litorale". Gli operatori del settore chiedono di anticipare il periodo di intervento in virtù dei cambiamenti climatici

Sono in pieno svolgimento i lavori per la realizzazione delle dune invernali lungo la spiaggia di Rimini, nel tratto compreso tra la spiaggia libera del porto canale e i bagni all’altezza di piazzale Benedetto Croce. Le attività sono iniziate il 6 ottobre e si concluderanno entro la fine del mese.

Il comune di Rimini spiega che l’intervento, coordinato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna, "rappresenta una strategia consolidata di gestione dinamica del litorale che coniuga prevenzione del rischio idrogeologico, salvaguardia ambientale e sicurezza del territorio".

Quest'anno l’avvio dei lavori è seguito alle polemiche per la violenta mareggiata del 5 ottobre, che ho causato ingenti danni e allagamenti in diversi punti della costa riminese. In quell’occasione, operatori balneari e residenti avevano lamentato la necessità di anticipare gli interventi di difesa costiera alla luce dei cambiamenti climatici. "È necessario – aveva detto il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – fare il punto sugli interventi e sulle politiche di difesa della costa. Il tema dell’erosione è fondamentale: occorre riprendere con decisione il confronto, aggiornare gli studi e individuare le soluzioni più efficaci, per garantire finanziamenti adeguati per la protezione della costa e la salvaguardia delle attività economiche e turistiche della Riviera".

