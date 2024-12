POLITICA ITALIA Processo a Salvini alle battute finali, attesa per la sentenza Accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per non aver fatto sbarcare 147 migranti dalla Open Arms, rischia 6 anni di carcere

Il ministro Matteo Salvini è a Palermo per la conclusione del processo Open Arms, il pm per lui ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Da ministro dell'Interno, nell'agosto 2019, aveva impedito lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong Open Arms, rimasti in mare 19 giorni. L'aula bunker è affollata di giornalisti e pubblico. Anche Elon Musk, su X, ieri sul suo social gli ha espresso solidarietà, “è assurdo – ha scritto – che venga processato per aver difeso il suo Paese”. In caso di condanna Salvini ha già fatto sapere che non si dimetterà da ministro e che ricorrerà in appello. Ecco cosa aveva risposto ieri a chi gli chiedeva cosa gli avevano detto gli alleati di governo a proposito del processo.

Nel video l'intervista a Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture

