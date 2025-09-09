RIMINI Processo ai vertici Ausl Romagna: rinvio ad aprile Contestata la gestione illecita di rifiuti non pericolosi. Negato il proscioglimento anticipato ma alcuni imputati - come l'ex dg Tonini, difeso dall'avvocato Maresi - valutano di rinunciare alla prescrizione per puntare alla piena assoluzione

Processo ai vertici Ausl Romagna: rinvio ad aprile.

Nuova udienza a Rimini del processo in cui il direttore generale dell'Ausl Romagna, Tiziano Carradori e il suo predecessore Marcello Tonini, sono accusati di “gestione illecita di rifiuti non pericolosi”, con altri sette imputati, tutti dirigenti dell'Ausl e di Arpae. Il giudice Francesco Pio Lasalvia ha respinto la richiesta di proscioglimento anticipato, presentata da tutte le difese, ed ha aggiornato il processo al prossimo 14 aprile, per l'audizione dei testimoni. Il giudice ha anche assegnato agli imputati il termine del 10 aprile per valutare se intendano avvalersi della prescrizione che, all'epoca, sarà già maturata per alcuni di loro, come nel caso di Marcello Tonini – difeso dall'avvocato Moreno Maresi – per il quale, già ad oggi, il reato sarebbe prescritto. Le difese stanno tuttavia valutando la possibilità di rinunciare alla prescrizione per puntare ad una piena assoluzione “convinti – afferma l'avvocato Maresi – dell'estraneità rispetto alle condotte contestate”. Al centro della vicenda lo smaltimento, in alcuni Ospedali dell'Ausl Romagna, di recipienti “contaminati da materiale biologico”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: