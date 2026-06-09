Processo Paganelli, ancora attesa per la sentenza: giudici riuniti dalle 10 del mattino

Nel servizio gli aggiornamenti dell'inviata Maria Letizia Camparsi dal Tribunale di Rimini al Tg San Marino delle 19:30

Si prolunga l'attesa per la sentenza di primo grado nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. In serata la Corte d'Assise di Rimini non ha ancora emesso il verdetto nei confronti di Louis Dassilva, unico imputato per il delitto della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della sua abitazione di via del Ciclamino. I giudici, due togati e sei popolari, sono riuniti in Camera di Consiglio dalle 10 del mattino.

Dopo le repliche dell'accusa e le controrepliche della difesa, la Corte si è ritirata per decidere sulla richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura e sulla richiesta di assoluzione formulata dai legali dell'imputato. Resta quindi alta la tensione tra familiari e parti coinvolte in uno dei casi di cronaca nera più seguiti degli ultimi anni. La cancelleria non ha ancora comunicato l'imminente lettura della sentenza, segnale che lascia prevedere ulteriori ore di attesa prima del verdetto.

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